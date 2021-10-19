شؤون فلسطينية

رضوان: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير إزاء محاولات الاحتلال التصفوية

رضوان: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير إزاء محاولات الاحتلال التصفوية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير إزاء محاولات الاحتلال استغلال الدعم الأمريكي والتطبيع مع بعض الأنظمة لتمرير مخططاته بتهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمدينة.

وقال رضوان في كلمة له عبر الفيديو، خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران: "إن هذا يتطلب توحيد كل الجهود العربية والإسلامية لدعم صمود وثبات أهلنا المقدسيين وغرس ثقافة القدس وفلسطين والمقاومة في أجيال الأمة ".

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