مقاتلات روسية تشن ضربات على تنظيم الدولة في عمق البادية السورية

رام الله - دنيا الوطننفذت المقاتلات الروسية ضربات جديدة على مناطق انتشار فلول تنظيم الدولة في عمق البادية السورية، تزامنا مع عمليات تمشيط واسعة ينفذها الجيش السوري.ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن مصادر ميدانية شرق سوريا، أن الطائرات الحربية الروسية جددت غارتها المكثفة، صباح اليوم الثلاثاء مستهدفة مواقع تحصن مسلحي تنظيم الدولة في منطقة جبل البشري بريف محافظة دير الزور، وفي محيط منطقة الرصافة ضمن بادية الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.وأوضحت المصادر أن 6 طائرات حربية روسية عاودت بالتناوب قصف محاور تحرك إرهابيي التنظيم في مناطق مختلفة من البادية السورية بعد توقفها لنحو 24 ساعة.وأضافت أن القصف الجوي المركز تزامن مع تنفيذ وحدات الجيش السوري عمليات تمشيط واسعة في عمق البادية السورية استهدفت المناطق المحيطة بعشرات القرى في ريف السلمية الشرقي بريف حماة وطريق أثريا خناصر عند باديتي الرقة وحماة، من بقايا فلول تنظيم الدولة.وتنفذ القوات الروسية في سوريا، منذ 30 سبتمبر 2015، عملية عسكرية في إطار دعمها جهود الحكومة السورية في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الدولة و"جبهة النصرة".وأسهم الدعم العسكري الروسي في بسط القوات الحكومية السورية السيطرة على نحو 90% من أراضي البلاد.