شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويصيب العشرات بجروح بمواجهات مستمرة في باب العامود

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويصيب العشرات بجروح بمواجهات مستمرة في باب العامود
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا، وأصابت العشرات بجروح خلال عدوانها المتواصل على المارة قرب باب العامود أحد الأبواب الرئيسة للقدس المحتلة والمؤدي للمسجد الأقصى المبارك، حيث يحتفل المقدسيون ويحيون ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال شهود عيان: "إن قوات الاحتلال على مدار الساعات الماضية اعتدت على المقدسيين الذاهبين عبر باب العامود وزوار القدس الذاهبين للمسجد الأقصى المبارك، بهدف منعهم من الوصول للمسجد ومنع الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف الذي أقيم داخل المسجد الأقصى المبارك"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقالت شرطة الاحتلال إنها اعتقلت 11 مقدسيا خلال اعتدائها على المقدسيين وزوار مدينة القدس المحتلة قرب باب العامود وفي شارع السلطان سليمان وفي حي المصرارة قرب باب العامود.

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