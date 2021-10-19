برلماني أردني: يجب العمل على تحقيق دعم عالمي لقضية الأسرى بسجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنطالب خليل عطية النائب في البرلمان العربي، العمل على تحقيق دعم عالمي لقضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وقال عطية في مداخلة له اثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان العربي اليوم الثلاثاء: "أطالب تضمين تقرير اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، حيث يقبع ما يزيد عن 600 أسير يعانون من أمراض مزمنة ارهقهم الاعتقال".وأضاف: "وفق اتفاقيات جنيف، يجب على سلطات الاحتلال ان تجري فحوصات دوريه شاملة للأسرى بشكل عام، وخاصة المضربين عن الطعام، كون أن ظروف اعتقالهم لم تبن على أي حكم، فيجب دعمهم".وطالب النائب الأردني بالبرلمان العربي، بمخاطبة المنظمات الدولية، ووضع العالم بحقيقة ما يجري في سجون الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين من عمليات تعذيب ممنهجه ترقى لجرائم الحرب والإرهاب.وشدد عطية على ضرورة العمل مع المنظمات الدولية؛ للإفراج عن الاسرى الفلسطينيين وخاصة المضربين عن الطعام ومنهم الاسرى كايد الفسفوس ومقداد والقواسمة وعلاء الاعرج وهشام أبو هواش ورايق البشارات وشادي أبو عكر، والأسرى المعتقلين إداريا.