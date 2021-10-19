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شؤون فلسطينية

وينسلاند: وكالة (اونروا) ضرورة لاستقرار الإقليم ويجب توفير كل الموارد اللازمة لها

وينسلاند: وكالة (اونروا) ضرورة لاستقرار الإقليم ويجب توفير كل الموارد اللازمة لها
رام الله - دنيا الوطن
أكد تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ضرورة لاستقرار الإقليم ويجب توفير كل الموارد اللازمة لها.

جاء ذلك في كلمته امام جلسة مجلس الأمن التي انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة كينيا، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق آخر، قال وينسلاند: "إن الأوضاع بالضفة الغربية والقدس، آخذة بالتدهور"، مضيفاً: "إن عددا كبيرا من الفلسطينيين المدنيين يقتلون على يد القوات الإسرائيلية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعرب المنسق الأممي عن قلقة إزاء الخطط الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وحث إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على وقف هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم.

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