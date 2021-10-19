الهيئة العامة للشؤون المدنية تنشر أسماء المواطنين الحاصلين على موافقات الهوية الفلسطينية

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وأشارت الهيئة، إلى أن الموافقات تشمل كذلك تغيير العنوان من المحافظات الجنوبية ال المحافظات الشمالية، بالإضافة الى موافقات من فئة أبناء المواطنين الذين لم يتجاوزوا سن الـ16 عاما، ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الثلاثاء، كشف موافقات الدفعة الأولى من موافقات الهويات لمن دخلوا فلسطين ولم يحصلوا على الهويات للمواطنين الفلسطينيين المتقدمين من المحافظات الشمالية والجنوبية.