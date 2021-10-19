اشتية: نأمل من السويد أن تكون نموذجا لباقي الدول بالاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، نظيرته السويدية آن ليندة، في مكتبه بمدينة رام الله، لبحث العلاقات الثنائية والدفع باتجاه مسار سياسي مستند الى القانون الدولي والقرارات الأممية.وقال اشتية في تصريح نشر على صفحته في موقع (فيسبوك): "نفتخر بعلافتنا مع السويد سواء الثنائية أو ضمن الاتحاد الأوروبي، ونأمل أن تكون نموذجا لبقية دول أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ من أجل الوقوف الى جانب الحق والعدل وكذلك حماية حل الدولتين".