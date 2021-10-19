اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تعلن قائمة المقبولين بمنح معهد البحوث والدراسات العربية









رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم عن قائمة المقبولين في منح الماجستير والدكتوراة لمعهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة للعام الدراسي 2021-2022 وذلك ضمن المعايير المتبعة التالية:- طالب فلسطيني.- أن يكون مُسجل وحاصل على قبول وشهادة قيد لبرنامج الماجستير أو الدكتوراه من معهد البحوث والدراسات العربية.- أن يكون منتظم دراسياً.- أن يكون المعدل التراكمي في برنامج الماجستير جيد فما فوق للمتقدمين للدكتوراة.- أن يكون المعدل التراكمي في برنامج البكالوريوس جيد فما فوق للمتقدمين للماجيستير.- يتم منح هذه المساعدة في عام 2021-2022.وأجرت لجنة المنح التي تضم عضوية كل من اللجنة الوطنية، ودائرة التربية والتعليم العالي لـ م.ت.ف، وسفارة دولة فلسطين في القاهرة، ومندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية، بناءً على الصلاحيات المخوّلة لها قانوناً، مقابلات وجاهية لمن تمكّن من الطلبة المتقدمين لمنح الماجيستير والدكتوراه، في مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة ولمن تعذر عليه، تم إجراء المقابلة معه عبر تقنية التواصل عن بعد.واستعرضت اللجنة ملفات الطلبة المتقدمين لمنحة الماجيستير والدكتوراة للعام 2021-2022، وقامت بفرزها ودراستها، لتحديد الأسماء المرشحة بما يتواءم مع الضوابط والإشارات الحاكمة لهذه المنحة التي وضعها معهد البحوث، وبما يحقق العدالة والشمول والتكافؤ.وجرى خلال المقابلات مناقشة الطلبة في مشاريعهم البحثيّة لمرحلة الماجستير والدكتوراة، ودراسة ملفات الطلبة، علما بأن المقبولين سيتمتعون بهذه المنحة ما دامت إجراءات متطلبات التسجيل الرسمي مستكملة وخاضعين للمعايير، وسيتم استبدال أي طالب ممن لم تعد تنطبق عليهم المعايير والشروط.وتؤكد اللجنة الوطنية أنها بصدد دراسة بعض ملفات الطلبة التي لم تستكمل بعد بالتنسيق مع معهد البحوث والدراسات العربية، وتهيب بالطلبة المقبولين ضرورة مراجعة قسم الشؤون التعليمية في معهد البحوث لاستكمال إجراءات تمتعهم بالمنحة.