شؤون فلسطينية

الوزير سدر يُشارك بإطلاق الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني من تونس

الوزير سدر يُشارك بإطلاق الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني من تونس
رام الله - دنيا الوطن
غادر وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر أرض الوطن متوجها الى تونس للمشاركة في إطلاق الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني والتي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وسيلتقي الوفد المشارك مع وفود الدول لبحث آليات التعاون بينهم. 

هذا وتعمل فلسطين على تعزيز الامن السيبراني الوطني من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية القطاعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتماشى مع الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023.

ويأتي ذلك النشاط ضمن تحقيق رؤية فخامة الرئيس والحكومة الفلسطينية في تعزيز مكانة فلسطين عربيا ودولية.

والجدير بالذكر بأن دولة فلسطين تترأس حاليا المنظمة العربية للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات

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