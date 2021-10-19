شؤون فلسطينية

الحايك يرحب بطرح الجانب المصري أولى عطاءات إعمار غزة

الحايك يرحب بطرح الجانب المصري أولى عطاءات إعمار غزة
رام الله - دنيا الوطن
رحب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بطرح اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة عطاء تطوير كورنيش البحر شمال بيت لاهيا للشركات الفلسطينية المحلية كأول عطاءات إعادة الإعمار ضمن المنحة المصرية.

وثمن الحايك في تصريح صحفي، جهود مصر المستمرة للسير قدماً بعملية إعادة الإعمار والتخفيف من الحصار المفروض على غزة عبر مد القطاع بجميع مواد الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام وتسهيل حركة الأفراد على معبر رفح البري.

وأكد الحايك أن بدء المانحين بطرح عطاءات الإعمار الكبرى للشركات المحلية والمقاولين من شأنه التخفيف من حدة سوء الأوضاع الاقتصادية وإنعاش اقتصاد غزة وتشغيل ألاف العمال والخريجين العاطلين عن العمل.

وشدد الحايك على ضرورة تسريع عمليات الإعمار لما لذلك من أهمية في انعاش الأوضاع الاقتصادية بالقطاع وتعويض القطاع الخاص عن خسائره الفادحة التي تكبدها على مدار سنوات الحصار والحروب المتكررة على غزة.

وشكر الحايك الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات المصرية واللجنة المصرية لإعمار غزة على جهودهم المتواصلة في دعم سكان قطاع غزة من خلال الفتح الدائم لمعبر رفح ومد القطاع بجميع الاحتياجات الإنسانية والسعي الدائم لتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيت التهدئة في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد: حكومة إسرائيل تفوض مجلس المستوطنات بدور الشرطي بالمناطق المصنفة &#34;ج&#34;

تيسير خالد: حكومة إسرائيل تفوض مجلس المستوطنات بدور الشرطي بالمناطق المصنفة "ج"

مضرب منذ 90 يومًا.. الأسير مقداد القواسمة يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

مضرب منذ 90 يومًا.. الأسير مقداد القواسمة يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

الإعلان عن مكان وجود المفقود السادس من الفلسطينيين في تركيا

الإعلان عن مكان وجود المفقود السادس من الفلسطينيين في تركيا

الوزير سدر يُشارك بإطلاق الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني من تونس

الوزير سدر يُشارك بإطلاق الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني من تونس

شاهد: عشرات الإصابات باعتداء الاحتلال على المواطنين في باب العامود بالقدس

شاهد: عشرات الإصابات باعتداء الاحتلال على المواطنين في باب العامود بالقدس

المالكي يشيد بالعلاقات الثنائية بين فلسطين والسويد

المالكي يشيد بالعلاقات الثنائية بين فلسطين والسويد

المحكمة العليا للاحتلال تقرر عدم تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج

المحكمة العليا للاحتلال تقرر عدم تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير خارجية السويد في رام الله

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير خارجية السويد في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: حكومة إسرائيل تفوض مجلس المستوطنات بدور الشرطي بالمناطق المصنفة &#34;ج&#34;

تيسير خالد: حكومة إسرائيل تفوض مجلس المستوطنات بدور الشرطي بالمناطق المصنفة "ج"

الوزير سدر يُشارك بإطلاق الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني من تونس

الوزير سدر يُشارك بإطلاق الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني من تونس

الحايك يرحب بطرح الجانب المصري أولى عطاءات إعمار غزة

الحايك يرحب بطرح الجانب المصري أولى عطاءات إعمار غزة

المالكي يشيد بالعلاقات الثنائية بين فلسطين والسويد

المالكي يشيد بالعلاقات الثنائية بين فلسطين والسويد

المحكمة العليا للاحتلال تقرر عدم تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج

المحكمة العليا للاحتلال تقرر عدم تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج

افتتاح المبنى الدائم للمعالجة الآمنة للنفايات الطبية بقطاع غزة

افتتاح المبنى الدائم للمعالجة الآمنة للنفايات الطبية بقطاع غزة

&#34;جودة البيئة&#34; تبحث آفاق التعاون المشترك مع وزارة البيئة وتغير المناخ التركية

"جودة البيئة" تبحث آفاق التعاون المشترك مع وزارة البيئة وتغير المناخ التركية

جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع

جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع

منوعات

بعد تعرضه للحادث.. ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

بعد تعرضه للحادث.. ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

شاهد: محمد صلاح يجتمع مع الأمير وليام وكيت ميدلتون في حفل لتوزيع لجوائز

شاهد: محمد صلاح يجتمع مع الأمير وليام وكيت ميدلتون في حفل لتوزيع لجوائز

شاهد: نجلاء بدر تخرج عن صمتها وترد على إنتقادات فستانها الجريئ

شاهد: نجلاء بدر تخرج عن صمتها وترد على إنتقادات فستانها الجريئ

بسبب هذا الفيلم.. شريف منير يغضب وينسحب من مهرجان الجونة

بسبب هذا الفيلم.. شريف منير يغضب وينسحب من مهرجان الجونة

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بما فعله مع زوجته على المسرح

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بما فعله مع زوجته على المسرح

شاهد: ميريام فارس ترقص بحجاب أسود على المسرح

شاهد: ميريام فارس ترقص بحجاب أسود على المسرح

شاهد: والد ياسمين صبري يهاجم ابنته مرة أخرى

شاهد: والد ياسمين صبري يهاجم ابنته مرة أخرى

شاهد: لبلبة تثير الجدل برقصها الاستعراضي على السجادة الحمراء

شاهد: لبلبة تثير الجدل برقصها الاستعراضي على السجادة الحمراء

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على &#34;تويتر&#34;

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على "تويتر"

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر &#34;مش فارق معايا&#34;

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر "مش فارق معايا"

عربي

السلطات السعودية تعتقل فلسطينيًا بدعوى الإساءة لـ &#34;ولاة الأمر&#34;

السلطات السعودية تعتقل فلسطينيًا بدعوى الإساءة لـ "ولاة الأمر"

الأردن.. ارتفاع مقلق في إصابات (كورونا)

الأردن.. ارتفاع مقلق في إصابات (كورونا)

إسرائيل والإمارات تقتربان من الإعلان عن منطقة تجارة حرة

إسرائيل والإمارات تقتربان من الإعلان عن منطقة تجارة حرة

الأردن: زيادة عدد القادمين للمملكة عبر جسر الشيخ حسين إلى 1500 شخص

الأردن: زيادة عدد القادمين للمملكة عبر جسر الشيخ حسين إلى 1500 شخص