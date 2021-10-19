الحايك يرحب بطرح الجانب المصري أولى عطاءات إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطنرحب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بطرح اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة عطاء تطوير كورنيش البحر شمال بيت لاهيا للشركات الفلسطينية المحلية كأول عطاءات إعادة الإعمار ضمن المنحة المصرية.وثمن الحايك في تصريح صحفي، جهود مصر المستمرة للسير قدماً بعملية إعادة الإعمار والتخفيف من الحصار المفروض على غزة عبر مد القطاع بجميع مواد الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام وتسهيل حركة الأفراد على معبر رفح البري.وأكد الحايك أن بدء المانحين بطرح عطاءات الإعمار الكبرى للشركات المحلية والمقاولين من شأنه التخفيف من حدة سوء الأوضاع الاقتصادية وإنعاش اقتصاد غزة وتشغيل ألاف العمال والخريجين العاطلين عن العمل.وشدد الحايك على ضرورة تسريع عمليات الإعمار لما لذلك من أهمية في انعاش الأوضاع الاقتصادية بالقطاع وتعويض القطاع الخاص عن خسائره الفادحة التي تكبدها على مدار سنوات الحصار والحروب المتكررة على غزة.وشكر الحايك الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات المصرية واللجنة المصرية لإعمار غزة على جهودهم المتواصلة في دعم سكان قطاع غزة من خلال الفتح الدائم لمعبر رفح ومد القطاع بجميع الاحتياجات الإنسانية والسعي الدائم لتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيت التهدئة في قطاع غزة.