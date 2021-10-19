الآلاف يحيون ذكرى المولد النبوي في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأحيا الفلسطينيون، اليوم الثلاثاء، ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الأقصى المبارك، وشدوا الرحال إليه، رغم إجراءات الاحتلال المشددة والاعتداءات التي شهدتها منطقة باب العامود.وتوافد آلاف الفلسطينيين منذ صباح اليوم إلى المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة والأناشيد والمدائح في ذكرى المولد النبوي، كما جاب فريق كشفي شوارع القدس المحتلة وصولًا إلى باحات الأقصى.كما وشهدت مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان والزوار تزامنا مع أجواء الاحتفال بالمولد النبوي.