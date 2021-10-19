شؤون فلسطينية

المحكمة العليا للاحتلال تقرر عدم تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج

المحكمة العليا للاحتلال تقرر عدم تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج
رام الله - دنيا الوطن
 أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي برفض تجميد الاعتقال الإداريّ، للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (73 يوماً).

وأوضح المحامي جواد بولس، أنّ المحكمة استندت بشكل أساسي على التقرير الطبيّ الصادر عن المستشفى الإسرائيلي، والذي لم يؤكد أنّ الأسير يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة. 

وقال بولس، "إنّ قرار المحكمة والمُستند على تقرير المستشفى يُشكل مؤشرًا خطيرًا على تحوّل سلبي جديد في موقف المحكمة إزاء قضية تجميد قرارات الإداري. وهذا عمليًا سيؤدي الى تضييق الهامش القضائي، الضيق من أصله.

وأوضح بولس أنّ لجوء قضاة المحكمة العليا الى آلية تجميد قرارات الاعتقال خلق حالة قانونية شاذة أفضت عمليًا إلى ترحيل المسؤولية عنهم ونقلها إلى المستشفيات والأسرى أنفسهم. وذلك بعد أن أفادت جمهرة الأطباء بالعالم وفي إسرائيل على أن استمرار الأسير بإضرابه لأكثر من خمسين يومًا يعرضه إلى إمكانية الموت الفجائي.

واليوم ، بعد قرار القضاة في قضية الأسير الاعرج، سيواجه الأسرى حالة قانونية جديدة تضعهم أمام خطورة حقيقية على حياتهم.

يذكر أن الأعرج (34 عاماً)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، وتعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرق إلى أكثر من خمس سنوات، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران/يونيو 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد: حكومة إسرائيل تفوض مجلس المستوطنات بدور الشرطي بالمناطق المصنفة &#34;ج&#34;

تيسير خالد: حكومة إسرائيل تفوض مجلس المستوطنات بدور الشرطي بالمناطق المصنفة "ج"

مضرب منذ 90 يومًا.. الأسير مقداد القواسمة يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

مضرب منذ 90 يومًا.. الأسير مقداد القواسمة يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

الإعلان عن مكان وجود المفقود السادس من الفلسطينيين في تركيا

الإعلان عن مكان وجود المفقود السادس من الفلسطينيين في تركيا

الوزير سدر يُشارك بإطلاق الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني من تونس

الوزير سدر يُشارك بإطلاق الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني من تونس

شاهد: عشرات الإصابات باعتداء الاحتلال على المواطنين في باب العامود بالقدس

شاهد: عشرات الإصابات باعتداء الاحتلال على المواطنين في باب العامود بالقدس

الحايك يرحب بطرح الجانب المصري أولى عطاءات إعمار غزة

الحايك يرحب بطرح الجانب المصري أولى عطاءات إعمار غزة

المالكي يشيد بالعلاقات الثنائية بين فلسطين والسويد

المالكي يشيد بالعلاقات الثنائية بين فلسطين والسويد

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير خارجية السويد في رام الله

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير خارجية السويد في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: حكومة إسرائيل تفوض مجلس المستوطنات بدور الشرطي بالمناطق المصنفة &#34;ج&#34;

تيسير خالد: حكومة إسرائيل تفوض مجلس المستوطنات بدور الشرطي بالمناطق المصنفة "ج"

الوزير سدر يُشارك بإطلاق الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني من تونس

الوزير سدر يُشارك بإطلاق الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني من تونس

الحايك يرحب بطرح الجانب المصري أولى عطاءات إعمار غزة

الحايك يرحب بطرح الجانب المصري أولى عطاءات إعمار غزة

المالكي يشيد بالعلاقات الثنائية بين فلسطين والسويد

المالكي يشيد بالعلاقات الثنائية بين فلسطين والسويد

المحكمة العليا للاحتلال تقرر عدم تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج

المحكمة العليا للاحتلال تقرر عدم تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج

افتتاح المبنى الدائم للمعالجة الآمنة للنفايات الطبية بقطاع غزة

افتتاح المبنى الدائم للمعالجة الآمنة للنفايات الطبية بقطاع غزة

&#34;جودة البيئة&#34; تبحث آفاق التعاون المشترك مع وزارة البيئة وتغير المناخ التركية

"جودة البيئة" تبحث آفاق التعاون المشترك مع وزارة البيئة وتغير المناخ التركية

جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع

جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع

منوعات

بعد تعرضه للحادث.. ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

بعد تعرضه للحادث.. ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

شاهد: محمد صلاح يجتمع مع الأمير وليام وكيت ميدلتون في حفل لتوزيع لجوائز

شاهد: محمد صلاح يجتمع مع الأمير وليام وكيت ميدلتون في حفل لتوزيع لجوائز

شاهد: نجلاء بدر تخرج عن صمتها وترد على إنتقادات فستانها الجريئ

شاهد: نجلاء بدر تخرج عن صمتها وترد على إنتقادات فستانها الجريئ

بسبب هذا الفيلم.. شريف منير يغضب وينسحب من مهرجان الجونة

بسبب هذا الفيلم.. شريف منير يغضب وينسحب من مهرجان الجونة

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بما فعله مع زوجته على المسرح

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بما فعله مع زوجته على المسرح

شاهد: ميريام فارس ترقص بحجاب أسود على المسرح

شاهد: ميريام فارس ترقص بحجاب أسود على المسرح

شاهد: والد ياسمين صبري يهاجم ابنته مرة أخرى

شاهد: والد ياسمين صبري يهاجم ابنته مرة أخرى

شاهد: لبلبة تثير الجدل برقصها الاستعراضي على السجادة الحمراء

شاهد: لبلبة تثير الجدل برقصها الاستعراضي على السجادة الحمراء

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على &#34;تويتر&#34;

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على "تويتر"

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر &#34;مش فارق معايا&#34;

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر "مش فارق معايا"

عربي

السلطات السعودية تعتقل فلسطينيًا بدعوى الإساءة لـ &#34;ولاة الأمر&#34;

السلطات السعودية تعتقل فلسطينيًا بدعوى الإساءة لـ "ولاة الأمر"

الأردن.. ارتفاع مقلق في إصابات (كورونا)

الأردن.. ارتفاع مقلق في إصابات (كورونا)

إسرائيل والإمارات تقتربان من الإعلان عن منطقة تجارة حرة

إسرائيل والإمارات تقتربان من الإعلان عن منطقة تجارة حرة

الأردن: زيادة عدد القادمين للمملكة عبر جسر الشيخ حسين إلى 1500 شخص

الأردن: زيادة عدد القادمين للمملكة عبر جسر الشيخ حسين إلى 1500 شخص