دولي

وزير إسرائيلي: سلطنة عُمان وتونس وقطر وماليزيا قد تنضم لاتفاقيات التطبيع

وزير إسرائيلي: سلطنة عُمان وتونس وقطر وماليزيا قد تنضم لاتفاقيات التطبيع
وزير الخارجية الإسرائيلي في المغرب - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، إن سلطنة عمان وتونس وقطر وماليزيا قد تنضم الى اتفاقيات التطبيع.

وأضاف في سياق مقابلة مع موقع (ايرم نيوز) الاماراتي، ان لإسرائيل اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع جميع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك المعادية منها، وفق تعبيره.

وأضاف فريج بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية: "ان هذه الاتفاقيات تعد حدثا تاريخيا، ونقطة تحول في كل المنطقة، وأدت إلى حراك وديناميكية على المستوى التجاري، والاستراتيجي، والسياسي، بعد فترة من الركود"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأوضح بأن "المواطنين العرب في إسرائيل يعتبرون جزءًا من الخارطة السياسية، ويجب أن يشعروا بالتغيير الحاصل ودورهم المهم، بسبب ميزة خاصة يتمتعون بها، كونهم عربا وفلسطينيين وإسرائيليين أيضا"، وفق تعبيره.

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