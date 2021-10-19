دولي

قناة إسرائيلية: تل أبيب والقاهرة بصدد زيادة حجم التبادل التجاري بينهما

قناة إسرائيلية: تل أبيب والقاهرة بصدد زيادة حجم التبادل التجاري بينهما
نفتالي بينت وعباس كامل
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 11) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ومصر بصدد زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن وزيرة الاقتصاد، اورنا باربيفاي، زارت الأسبوع الماضي أحد المعابر بين الجانبين، لدراسة توسيعه، بعد أن طلب وزير المخابرات المصري عباس كامل منها خلال مكالمة بينهما تعزيز علاقات التجارة بين الجانبين.

ومن المتوقع أن تتوجه باربيفيا خلال الأسابيع المقبلة الى القاهرة في مسعى لدفع التعاون الثنائي الى الامام في مجال الاقتصاد وغيره من المجالات.

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