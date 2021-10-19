‏جيش الاحتلال يقرر إعادة فتح الطرقات والمواقع المحاذية للجدار مع القطاع

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ‏تقرر إعادة فتح الطرقات والمواقع المحاذية للجدار مع قطاع غزة، والتي تم إغلاقها في وقت سابق اليوم.

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "الحالة في الجبهة الداخلية في المستوطنات المحيطة طبيعية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قالت: إن الجيش نشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع.





يأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه "بناء على تقييم للوضع، قرر الجيش إغلاق عدد من المواقع والتقاطعات بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة".





وأضاف المتحدث العسكري: "حتى الآن لا تعليمات خاصة للجبهة الداخلية في المستوطنات القريبة من السياج في قطاع غزة".





بدورها، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أسباب هذا القرار، وقالت إن سبب إغلاق المواقع والطرق في غلاف غزة هو مخاوف من نيران مضادة للدروع أو قناصة - بحسب مصادر أمنية في غلاف غزة.





وقال الصحفي الإسرائيلي ماندي ريزل، من راديو (كول براما)، إن قرار إغلاق بعض المواقع والطرق في غلاف غزة، جاء بعد معلومات استخبارية عن نية حركة الجهـاد الإسلامي في غزة استهداف جنود بنيران مضادة للدروع، وفق زعمه.



