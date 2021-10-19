افتتاح المبنى الدائم للمعالجة الآمنة للنفايات الطبية بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنكجزء من الاستجابة لانتشار جائحة (كوفيد-19) في قطاع غزة، قام كل من مكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بافتتاح المبنى الدائم للمعالجة الآمنة للنفايات الطبية في قطاع غزة بالشراكة مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظتي غزة والشمال ووزارتي الحكم المحلي والصحة.يقع المبنى في منطقة جحر الديك الى الشرق من قطاع غزة ويتكون من طابقين على مساحة 1,511 متر مربع حيث سيتم في قاعاته وغُرفه التعامل مع النفايات الطبية الخطيرة والتي تتنوع بين قاعات المعالجة والتعقيم والتخزين، بالإضافة الى قاعات التحميل والتنزيل وغسيل السيارات والمكاتب.وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار من خلال الحكومة النرويجية، تم أيضا توفير شاحنات نقل للنفايات، غسالات، وأفران ضغط وتعقيم بالإضافة الى تدريب 3000 عامل صحي حول مبادئ فصل النفايات.واستكمالاً للجهود المبذولة في معالجة النفايات الطبية، قام الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة بتوفير 750 ألف دولار لشراء وتشغيل ميكرويف يُستخدم لتعقيم ومعالجة النفايات الطبية. يمتاز الميكرويف بمراعاته البيئية حيث لا يصدر عنه أي انبعاثات مضرة، كما تصل سعته الى 1.5 طن من النفايات الطبية الخطيرة يوميا يتم تجميعها يوميا من 14 منشأة صحية في قطاع غزة.وقد حضر الاحتفال السيدة تورن فيست مديرة مكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، السيدة ايفون هيلى الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد سعد عبد الحق مدير الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد يحيى السراج مدير مجس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظتي غزة والشمال.ومن الجدير ذكره أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على تمويل يبلغ 2,750,752 دولار من الحكومة النرويجية واليابانية والصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل تطوير نظام معالجة النفايات الطبية في قطاع غزة لحماية صحة ما يزيد على مليون فلسطيني يعيشون في محافظتي غزة والشمال من أخطار النفايات الطبية، ومن خلال هذا التمويل أيضا، تم توفير 12 فرن ضغط وتعقيم، وفرامة، و ست غسالات وثلاثة شاحنات لنقل النفايات وتدريب 6300 عامل صحي.