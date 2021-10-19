"جودة البيئة" تبحث آفاق التعاون المشترك مع وزارة البيئة وتغير المناخ التركية











رام الله - دنيا الوطنبحثت سلطة جودة البيئة مع وزارة البيئة وتغير المناخ التركية في اجتماع مشترك عبر الاتصال المرئي، وبتنسيق سفارة فلسطين في تركيا آفاق التعاون المشترك.وافتتح اللقاء سعادة المستشار رنا أبو صيبعة مرحبة بالجانب التركي، تلاها تقديم وزارة البيئة وتغير المناخ التركية عرضا مفصلا عن مجالات عمل الوزارة وإنجازاتها في مجال الحفاظ على البيئة والنهوض بالواقع البيئي التركي.ومن جانبه استعرض الجانب الفلسطيني الوضع البيئي في فلسطين ومجالات عمل سلطة جودة البيئة، وبحث آفاق التعاون في عدة مجالات وتم الاتفاق على البدء للتحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الجانبين.وحضر الاجتماع من وزارة البيئة وتغير التركية السيد بولنت انجو مدير عام العلاقات الدولية وأوروبا وعدد من المدراء والخبراء في عدة مجالات بيئية.وحضر عن الجانب الفلسطيني من سلطة جودة البيئة د. عيسى عدوان، م. احمد ابو ظاهر، م.نضال كاتبه، م. زغلول سمحان، م. خالد سالم، م. ابراهيم القوقا، والاستاذ محمد محاسنة.