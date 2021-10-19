طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء (20 أكتوبر).والسفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة + السابعة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/34)، فيما أشارة الوزارة إلى أهمية التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.