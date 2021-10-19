شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء (20 أكتوبر).

والسفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة + السابعة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/34)، فيما أشارة الوزارة إلى أهمية التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.


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