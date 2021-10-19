شؤون فلسطينية

الأحمد يكشف أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع مركزية فتح اليوم

الأحمد يكشف أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع مركزية فتح اليوم
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد، عن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم، بالإضافة إلى تحركات القيادة في ضوء مستجدات القضية الفلسطينية.

وقال الأحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إنه تم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إقرار لجنة مشتركة بين التنفيذية والمركزية لحركة فتح، لإعداد انعقاد المجلس المركزي التي ستكون في موعد أقصاه أوائل شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل 2022.

وأضاف: "ستبدأ هذه اللجنة المشتركة عملها خلال هذا الأسبوع للإعداد السياسي، والتنظيمي، والإداري لمخرجات دورة المجلس المركزي".

وتابع، سيكون هناك اجتماع آخر للجنة المركزية بذات الغرض، يتم من خلاله تشكيل اتفاق بين اللجنتين، يعقبها خلال أسبوع جلسة مشتركة للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس خلال موعد أقصاه 10 أيام.

ولفت الأحمد، أنه سيتم بعد ذلك بلورة خطة العمل بشكل كامل، وانطلاق وفود من منظمة التحرير الفلسطينية، إلى كل العالم، ومنظماته الدولية، والإقليمية، ليتم وضعهم أمام مسؤوليتهم تجاه القضية.

وقال: "آن الأوان لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلا سنكون أمام امتحان إذا لم يتم التجاوب فنحن لن نتردد بأن نكون في حل من كل هذه القرارات بما فيها حل الدولتين".

وأضاف: "سنبلغ الإدارة الأميركية بأننا سئمنا من الانتظار، ويجب عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، والرباعية الدولية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، نريد أفعال وليس أقوال". 

وحول اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، أوضح الأحمد،، أن الاجتماع سيبحث نفس جدول أعمال اللجنة التنفيذية للمنظمة، مع خصوصية حركة فتح بالتعامل مع التفاصيل في القضايا الأخرى، ومنها القضايا التنظيمية، والعمل المشترك بين اللجتين التنفيذية والمركزية لإنجاح دورة المجلس المركزي.

أخبار ذات صلة

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع

جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع

الأسير ناصر أبو حميد يخضع اليوم لعملية جراحية معقدة تستمر لساعات

الأسير ناصر أبو حميد يخضع اليوم لعملية جراحية معقدة تستمر لساعات

فلسطين: 9 وفيات و674 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 9 وفيات و674 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

البرلمان الأوروبي يصوت غدًا على قرار خفض المساعدات للسلطة الفلسطينية

البرلمان الأوروبي يصوت غدًا على قرار خفض المساعدات للسلطة الفلسطينية

بسبب قناصة المقاومة.. جيش الاحتلال يغلق المواقع والطرق في غلاف غزة

بسبب قناصة المقاومة.. جيش الاحتلال يغلق المواقع والطرق في غلاف غزة

الشيخ: الموافقة عن 4000 اسم مُنحوا حق المواطنة واستلام الهويات وتغيير العنوان

الشيخ: الموافقة عن 4000 اسم مُنحوا حق المواطنة واستلام الهويات وتغيير العنوان

الخارجية الفلسطينية: نطالب بترجمة المواقف الدولية الرافضة للاستيطان لأفعال تحمي حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: نطالب بترجمة المواقف الدولية الرافضة للاستيطان لأفعال تحمي حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

3 وفيات و519 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

3 وفيات و519 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

التربية: إبعاد الاحتلال لمدير مدرسة المالح سابقة خطيرة

التربية: إبعاد الاحتلال لمدير مدرسة المالح سابقة خطيرة

إصابة شابين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

إصابة شابين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

الاحتلال يفرج عن الناشط إسلام أبو عون

الاحتلال يفرج عن الناشط إسلام أبو عون

الاحتلال يعتقل مواطنة ويدمر شبكة طرق معبدة في الأغوار

الاحتلال يعتقل مواطنة ويدمر شبكة طرق معبدة في الأغوار

الاحتلال يسحب الهوية المقدسية من الأسير المحرر صلاح الحموري

الاحتلال يسحب الهوية المقدسية من الأسير المحرر صلاح الحموري

دفعة جديدة من أسرى الجهاد تنضم للإضراب عن الطعام

دفعة جديدة من أسرى الجهاد تنضم للإضراب عن الطعام

طالع كشف &#34;التنسيقات المصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح البري

طالع كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح البري

منوعات

بعد تعرضه للحادث.. ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

بعد تعرضه للحادث.. ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

شاهد: محمد صلاح يجتمع مع الأمير وليام وكيت ميدلتون في حفل لتوزيع لجوائز

شاهد: محمد صلاح يجتمع مع الأمير وليام وكيت ميدلتون في حفل لتوزيع لجوائز

شاهد: نجلاء بدر تخرج عن صمتها وترد على إنتقادات فستانها الجريئ

شاهد: نجلاء بدر تخرج عن صمتها وترد على إنتقادات فستانها الجريئ

بسبب هذا الفيلم.. شريف منير يغضب وينسحب من مهرجان الجونة

بسبب هذا الفيلم.. شريف منير يغضب وينسحب من مهرجان الجونة

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بما فعله مع زوجته على المسرح

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بما فعله مع زوجته على المسرح

شاهد: ميريام فارس ترقص بحجاب أسود على المسرح

شاهد: ميريام فارس ترقص بحجاب أسود على المسرح

شاهد: والد ياسمين صبري يهاجم ابنته مرة أخرى

شاهد: والد ياسمين صبري يهاجم ابنته مرة أخرى

شاهد: لبلبة تثير الجدل برقصها الاستعراضي على السجادة الحمراء

شاهد: لبلبة تثير الجدل برقصها الاستعراضي على السجادة الحمراء

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على &#34;تويتر&#34;

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على "تويتر"

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر &#34;مش فارق معايا&#34;

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر "مش فارق معايا"

عربي

الأردن.. ارتفاع مقلق في إصابات (كورونا)

الأردن.. ارتفاع مقلق في إصابات (كورونا)

إسرائيل والإمارات تقتربان من الإعلان عن منطقة تجارة حرة

إسرائيل والإمارات تقتربان من الإعلان عن منطقة تجارة حرة

الأردن: زيادة عدد القادمين للمملكة عبر جسر الشيخ حسين إلى 1500 شخص

الأردن: زيادة عدد القادمين للمملكة عبر جسر الشيخ حسين إلى 1500 شخص

إثيوبيا: ضربات جوية &#34;مكثفة&#34; على عاصمة تيغراي

إثيوبيا: ضربات جوية "مكثفة" على عاصمة تيغراي