بسبب قناصة المقاومة.. جيش الاحتلال يغلق المواقع والطرق في غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه "بناء على تقييم للوضع، قرر الجيش إغلاق عدد من المواقع والتقاطعات بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة".وأضاف المتحدث العسكري: "حتى الآن لا تعليمات خاصة للجبهة الداخلية في المستوطنات القريبة من السياج في قطاع غزة".بدورها، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أسباب هذا القرار، وقالت إن سبب إغلاق المواقع والطرق في غلاف غزة هو مخاوف من نيران مضادة للدروع أو قناصة - بحسب مصادر أمنية في غلاف غزة.