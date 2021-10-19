شؤون فلسطينية

الشيخ: الموافقة عن 4000 اسم مُنحوا حق المواطنة واستلام الهويات وتغيير العنوان

الشيخ: الموافقة عن 4000 اسم مُنحوا حق المواطنة واستلام الهويات وتغيير العنوان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، أنه سيتم اليوم الإعلان عن 4000 اسم، تم منحهم حق المواطنة واستلام الهويات الفلسطينية وكذلك تغيير عنوان السكن.

جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفيما يلي تفاصيله:

متابعة لما اعلنا عنه بتاريخ 30/08/2021 حول التفاهمات التي تمت بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بهذه الملفات.

فإننا نعلن اليوم عن استقبال الدفعة الأولى من موافقات الهويات لمن دخلوا الى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية حيث حصلنا اليوم على عدد 4000 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الجنوبية والشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني، كما تشمل موافقات على تغيير العنوان من المحافظات الجنوبية للمحافظات الشمالية إضافة الى موافقات من فئة أبناء المواطنين الذين تجاوزا سن ال 16 عام ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.

مرة أخرى فإنني أأكد بأننا مستمرون في المتابعة الحثيثة من أجل انجاز وفي اقرب وقت ما تبقى من الأسماء التي أُرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان

بناءً على ذلك:

أُعلن أن الهيئة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من يوم غد لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه.

وذلك من أجل التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لإتمام إجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

أعيد وأحث المواطنين الذين لم يقوموا حتى الان بتحديث بياناتهم على سرعة انجاز ما هو مطلوب منهم من تقديم طلبات أو تحديث بياناتهم.

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