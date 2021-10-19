3 وفيات و519 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة و519 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2471 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 430 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 180939 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 9867 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 169552 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1515 وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 194 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 127 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 466286 شخصا.