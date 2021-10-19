الاحتلال يفرج عن الناشط إسلام أبو عون

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الناشط السياسي إسلام أبو عون من بلدة جبع قضاء جنين بعد اعتقال إداري دام ستة أشهر.وكان الاحتلال قد اعتقل الناشط أبو عون إلى جانب والده القيادي في حماس نزيه أبو عون في شهر نيسان/ أبريل الماضي بعد اقتحام منزلهما في جنين، وأحالهما للاعتقال الإداري.يذكر أن "أبو عون" ناشط وكاتب سياسي، وهو من سكان بلدة جبع، وكان قد أمضى عدة سنوات في الأسر، معظمهما في الاعتقال الإداري.والقيادي البارز في حركة حماس نزيه أبو عون (58 عاما)، أمضى في سجون الاحتلال قرابة الواحد وعشرون عاما.