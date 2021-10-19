الاحتلال يعتقل مواطنة ويدمر شبكة طرق معبدة في الأغوار

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنة من سكان خلة مكحول بالأغوار الشمالية.وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال اعتقل المواطنة نجية عبد الله بشارات من خلة مكحول، بعد أن داهم خيامها وعبث بمحتوياتها، علما أنها أم لتسعة أطفال.يذكر أن المواطنين في منطقة خلة مكحول يتعرضون لملاحقات واعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال.وفي سياق متصل، جرفت قوات الاحتلال طريقا معبدا شرق قرية تياسير شرق طوباس.وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن جرافات الاحتلال شرعت بتدمير أجزاء من طريق معبد شمال شرق تياسير، بطول 1600 متر.يذكر أن الاحتلال يستهدف عادة الطرق التي تربط التجمعات الفلسطينية بتدميرها كليا أو بشكل جزئي.وتتعرض الأغوار لهجمة شرسة وممنهجة منذ احتلالها عام 1967 من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين معاً، حيث ينتشرون على أكثر من 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية على امتداد الأغوار الفلسطينية.وسعت سلطات الاحتلال ومنذ احتلالها للضفة الغربية إلى ضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان ضخم من المياه.