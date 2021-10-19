الاحتلال يسحب الهوية المقدسية من الأسير المحرر صلاح الحموري

رام الله - دنيا الوطنصادق ما يسمى بالمستشار القضائي ووزير القضاء في حكومة الاحتلال، اليوم الإثنين، على قرار سحب الهوية المقدسية من الأسير المحرر المحامي المقدسي صلاح الحموري.وكان الحموري تلقى في أيلول/ سبتمبر 2020، أمرا بالحضور إلى مركز شرطة الاحتلال بالقدس لتلقي رسالة من وزير الداخلية يبلغه فيها بنيته إلغاء إقامته الدائمة في شرقي المدينة.وسبق للناشط في الدفاع عن القضية الفلسطينية أن اعتقل عدة مرات وأمضى ما يزيد عن 8 سنوات داخل سجون الاحتلال، ومُنع من السفر ومن دخول الضفة الغربية.وأبعدت سلطات الاحتلال في 2016 زوجته عن البلاد، بحجة دعمها لحملات مقاطعة الكيان.وصرّح الحموري في وقت سابق، أنّ سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذه القرارات وغيرها إلى تفريغ القدس من أبنائها لإطباق السيطرة التامة على المدينة، ضمن المخطط الاستيطاني التوسعي لحكومات الاحتلال المتعاقبة.