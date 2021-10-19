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السلطات السعودية تعتقل فلسطينيًا بدعوى الإساءة لـ "ولاة الأمر"

السلطات السعودية تعتقل فلسطينيًا بدعوى الإساءة لـ "ولاة الأمر"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شرطة منطقة الرياض، بيانا أكدت فيه بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية بتهمة الإساءة "لولاة الأمر"، وهو ما ينفيه فلسطينيون مقيمون في السعودية.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المقيم الفلسطيني في العقد الرابع. ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر، على حد زعمه.

وشكك ناشطون ببيان السلطات السعودية والتهم التي وجهتها للمقيم الفلسطيني، وبسببها ألقت القبض عليه.

 

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