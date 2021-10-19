الخليل تحتضن المحررة "نسرين أبو كميل" بعد منع الاحتلال لقاء عائلتها بغزة

رام الله - دنيا الوطنتحتضن مدينة الخليل الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل بعد منع قوات الاحتلال دخولها قطاع غزة، بعد أن أفرج عنها بعد 6 سنوات من الاعتقال.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منع المحررة نسرين أبو كميل، من لقاء عائلتها في قطاع غزة، التي ما زالت تنتظرها على الجهة المقابلة لحاجز بيت حانون.ورفع أفراد عائلة الأسيرة "أبو كميل" صورًا لها، إلى جانب لافتات كُتب على بعضها "بدنا ماما تروح.. مشتاقون لها".وبعد فشل كافة المحاولات للقاء عائلتها، وصلت الأسيرة أبو كميل، مساء اليوم الاثنين، إلى مدينة الخليل، حيث ستكون في ضيافة الأسيرة المحررة هيفاء أبو صبيح لحين تمكنها من اجتياز حاجز بيت حانون/ ايرز.وكان في استقبال المحررة أبو كميل أسيرات محررات من الخليل.وأفادت مصادر حقوقية وعائلية أن الاحتلال رفض جميع التدخلات من المؤسسات الحقوقية الدولية للسماح للأسيرة المحررة أبو كميل بدخول قطاع غزة حيث يتواجد زوجها وأبناؤها السبعة.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية "أبو كميل" في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، لدى مغادرتها غزة عبر حاجز بيت حانون، وحكم عليها بالسجن 6 سنوات، بتهمة التجسس وهو ما وصفته أسرتها في غزة بأنها باطل.