شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من قرية رنتيس

الاحتلال يعتقل شابًا من قرية رنتيس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الشاب فخر عاهد إبراهيم خلف (35 عاما) بعد اقتحام منزله في قرية رنتيس شمال غرب رام الله.

وذكر إبراهيم خلف، إن قوة من جيش الاحتلال مكونة من 5 آليات وأكثر من 20 جندياً، طوقت منزل العائلة عند الثانية فجراً، وأجرت عمليات تفتيش في محيطه، ثم حاولوا خلع الباب.

وأضاف، أن الجنود هاجموه وطلبوا بطاقة هويته حين قام بفتح الباب، ولما تأكدوا أنه ليس المستهدف بالاعتقال، طلبوا منه الدخول وإغلاق الباب، ثم داهموا بيت شقيقه فخر وقاموا باعتقاله.

يذكر أن فخر خلف متزوج، وهو أب لثلاثة أبناء.

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