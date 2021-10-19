هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب فلسطين وعدة دول عربية

رام الله - دنيا الوطنأفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 6.4 درجات هز البحر الأبيض المتوسط.ووفق صحيفة (الأهرام) المصرية، فقد قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي: إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت، هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بتوقيت القاهرة، 8:32 بتوقيت فلسطين.وأضاف القاضي، أن موقع الهزة الأرضية كان شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر وجار تأكيد البيانات.وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بعض سكان القاهرة شعروا بالهزة دون تأكيد وجود خسائر في الأرواح والممتلكات.وشعر بارتدادات الهزة الأرضية سكان من اليونان، وتركيا، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، ومصر.