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الأردن.. ارتفاع مقلق في إصابات (كورونا)

الأردن.. ارتفاع مقلق في إصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الأردن 8 وفيات جديدة بين المصابين بفيروس (كورونا)، و1715 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 843204 إصابات وفقا لوزارة الصحة.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بـ(كورونا) إلى 10887 حالة وفاة اليوم الاثنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأجري 32213 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 5.32%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 10579268 فحصا في المملكة.

ووفق وزارة الصحة، بلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 1068 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 816617، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 15700.

وسجلت 124 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 113 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 493 إصابة.

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