شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: مخاوف من تجدد اطلاق الصواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي

إعلام الاحتلال: مخاوف من تجدد اطلاق الصواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (مفزاكي راعم) الإسرائيلي، أن هناك مخاوف من تجدد إطلاق الصواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، على مستوطنات الغلاف، وذلك في ظل إضراب أسرى الحركة عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، في الضفة الغربية، طارق عز الدين، قد حذر في تصريحات له، أمس الأحد، الاحتلال من محاولات المناورة والمماطلة في الاستجابة لمطالب الأسرى واستغلال المفاوضات للمراوغة وإضاعة الوقت وإطالة أمد الإضراب الأمر الذي يشكل تهديداً لحياة الأسرى المضربين.

وقال عز الدين: "نحمل الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية عن التعنت في الاستجابة لمطالب الأسرى"، داعيا جماهير الشعب الفلسطيني إلى رفع مستوى التحركات الشعبية المساندة للأسرى المضربين.

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