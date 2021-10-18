الاحتلال يهدم منزلا في منطقة "فرش الهوى" غرب الخليل

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، منزلا في منطقة "فرش الهوى" غرب مدينة الخليل، بزعم البناء دون ترخيص.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة مصطحبة آلياتها الثقيلة وهدمت منزل المحامي إياد عمرو، المكون من طابقين، بالإضافة إلى بئر مياه وأسوار محيطة بالمنزل الذي تم تجهيزه للسكن مؤخرا.وكانت قوات الاحتلال قد هدمت صباح اليوم، منزلا قيد الإنشاء في قرية سكة جنوب غرب الخليل، تعود ملكيته للمواطن أحمد عيسى جواعدة، حيث تخلل عملية الهدم الاعتداء على المواطنين وعلى رئيس مجلس قروي سكة وليد احشيش.