شؤون فلسطينية

ماذا جاء خلال لقاء العمادي بالسنوار مساء اليوم؟

ماذا جاء خلال لقاء العمادي بالسنوار مساء اليوم؟
رام الله - دنيا الوطن
التقى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قيادة حركة حماس في قطاع غزة برئاسة السيد يحيى السنوار، اليوم الاثنين.

وناقش السفير العمادي مع وفد الحركة الأوضاع السياسية الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، معربا عن أمله الكبير في تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية كافة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.

وشدد السفير العمادي على أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة مع كل الأطراف لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وعدم تجدد التصعيد، مؤكدا حرص قطر على مواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين على كافة الأصعدة وبالتعاون مع مختلف الجهات.

من جهته استعرض السيد يحيى السنوار آخر مستجدات الحوارات الأخيرة مع الجانب المصري والأطراف الأخرى بشأن تثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار تشديد الحصار على السكان، مشددا على تمسك كافة القوى الوطنية بضرورة تنفيذ التفاهمات وفتح المعابر وتقديم التسهيلات اللازمة على كل المستويات.

وأعرب السنوار عن شكره لدولة قطر ممثلة بأميرها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على مواقفها الثابتة ودعمها السخي والمتواصل للشعب الفلسطيني، وتنفيذها للعديد من المشاريع الحيوية والهامة في كافة القطاعات وأهمها مشاريع إعادة الإعمار والأبنية والطرق والبنية التحتية والكهرباء والمساعدات الإنسانية وغيرها.

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