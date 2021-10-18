الصالحي: اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الليلة سيشهد مشاركة حزب الشعب والجبهة الديمقراطية

أكد بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، سيشاركان في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمقرر عقده، الليلة، برئاسة الرئيس محمود عباس.





جاء ذلك خلال اجتماع، عقد في وقت سابق من اليوم الاثنين، ضم كلا من الجبهة الديمقراطية وحركة فتح وحزب الشعب، وبمشاركة فيه بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



وأعلن الصالحي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم الاتفاق على المباشرة فوراً بمعالجة القضايا التي تم استعراضها، والمتعلقة بتعزيز دور منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية، والتحضير لعقد اجتماع المجلس المركزي، والإسراع في الحوار بين كل مكونات منظمة التحرير ومجموع القوى الفلسطينية، من أجل حشد الجهد الجماعي لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، بما فيها معالجة التحديات الداخلية أيضا.



وفي السياق، أكد الأمين العام لحزب الشعب، أن اجتماع اللجنة التنفيذية الليلة، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيشرع في معالجة هذه القضايا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن حزب الشعب الفلسطيني سيواصل التنسيق مع الجبهتين الشعبية والديمقراطية وكافة القوى لتحقيق ذلك، ولإنهاء الانقسام.



رام الله - دنيا الوطن