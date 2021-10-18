شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

الرئيس عباس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب الرئيس عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت أماني شعبنا بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أمتنا وقد تعززت وحدتها، وتحققت تطلعات وأماني الشعوب في التطور والرقي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ودعا الرئيس عباس، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

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