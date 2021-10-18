إسرائيل والإمارات يقتربان من الإعلان عن منطقة تجارة حرة

رام الله - دنيا الوطنكشف السفير الإسرائيلي لدى دولة الامارات، أمير حايك، خلال مؤتمر beyond business الذي ينظمه بنك "هبوعليم" الإسرائيلي في أبو ظبي، بالاشتراك مع معهد التصدير، أن يتم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل ودولة الإمارات في وقت قريب.وتتيح اتفاقية التجارة الحرة للبلدين التجارة بين بعضهما بدون رسوم جمركية، وبالتالي زيادة حجم التجارة في كلا الاتجاهين، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وقبل إعلان حايك، انطلق بنفس الحدث بوقت سابق، مساء أمس "منتدى الأعمال إسرائيل-أبو ظبي" خلال المؤتمر المشترك الذي نظمه بنك "هبوعليم" مع معهد التصدير، وعقد المنتدى بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة السياحة الإماراتية، اتحاد غرف التجارة الإماراتية ومكتب الاستثمارات أبو ظبي ADIO.