شؤون فلسطينية

لإجراء 60 عملية زراعة قوقعة.. وفد طبي قطري يصل مستشفى القدس بغزة

لإجراء 60 عملية زراعة قوقعة.. وفد طبي قطري يصل مستشفى القدس بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل مستشفى القدس، التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفدًا طبيًا قطريًا متخصصًا في جراحة وزراعة القوقعة السمعية، لإجراء نحو 60 عملية جراحية لأطفال صم في قطاع غزة.

وضم الوفد القطري كلًا من الدكتور عبد السلام القحطاني، رئيس برنامج زراعة القوقعة القطري، والدكتور خالد عبد الهادي رئيس قسم السمع والتوازن بمدينة حمد الطبية بقطر، والدكتور علي السعدي، استشاري جراحة الأذن، حيث كان في استقبالهم الدكتور بشار مراد، المدير التنفيذي للجمعية في المحافظات الجنوبية.

وسيجري الوفد الطبي العمليات المذكورة، بمشاركة فريق طبي محلي، مختص بالأنف والأذن والحنجرة والتخدير والعمليات الجراحية، ولاحقًا سيتم تأهيل هؤلاء الأطفال في مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بمدينة غزة. 

قال خالد عبد الهادي، رئيس الفريق الطبي القطري: "إن هذا التعاون بين كلًا من الهلال الأحمر الفلسطيني، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة حمد الطبية في قطر، وبرنامج زراعة القوقعة القطري، ليس الأول من نوعه حيث تم إجراء 185 عملية سابقة، لأطفال يعانون من إعاقات سمعية، وأصبحوا الآن يتمتعون بالقدرة على السمع والتكلم، ومن المقرر أن يصل عدد الأطفال المستفيدين لنحو 245 طفلًا خلال هذه المرحلة".

من جانبه، قال وحيد قديح، المدير الطبي لمستشفى القدس: " قمنا بتجهيز غرف خاصة لإجراء العمليات الجراحية، وتوفير قسم كامل لمبيت المرضى ضمن إجراءات مشددة في ظل وجود فيروس كورونا، حيث تهدف هذه الخدمة النوعية التي يقدمها الفريق الطبي القطري الفلسطيني إلى رفع المعاناة عن الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع، ودمجهم في المجتمع وإعادة الأمل لهم ولذويهم.




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