شؤون فلسطينية

مستوطنون يضرمون النار بأراض زراعية شمال نابلس

مستوطنون يضرمون النار بأراض زراعية شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أضرم مستوطنون، اليوم الاثنين، النار بأراض زراعية في بلدة برقة شمال نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين اضرمت النار بأراض زراعية في منطقة المنشرة والقريبة من مستوطنة "حومش" المخلاة، وأن الأهالي هبوا للسيطرة على النيران، مؤكدا ان وتيرة اعتداءات المستوطنين تصاعدت منذ بداية موسم الزيتون، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يذكر ان المستوطنين قطعوا صباح اليوم عددا من اشجار الزيتون في بلدتي سالم وجالود بمحافظة نابلس.

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