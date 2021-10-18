شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك بأعمال الدورة 67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

فلسطين تشارك بأعمال الدورة 67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة (67) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة وزير النقل المصري كامل الوزير، اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية، القاهرة، للتحضير لأعمال الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقده يوم غد الثلاثاء برئاسة الأردن.

وترأس وفد دولة فلسطين وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، بحضور المستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، ومدير عام دائرة المرور العام بالوزارة علي زكارنة، ومدير عام ديوان الوزير بلال أزعر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار الوزير المصري إلى مقترح إنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل بهدف المساهمة في تسهيل نقل التجارة بين الدول العربية إلى جانب تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية والمقدمة من الاتحاد العربي للنقل البري.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية- رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية كمال حسن علي، إن قطاع النقل والمواصلات هو أحد أهم محاور النهضة والتنمية في الدول العربية، كما أنه يساهم بصورة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي أهمها دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، ومقترح لإنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل بهدف المساهمة في تسهيل نقل التجارة بين الدول العربية الى جانب تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية والمقدمة من الاتحاد العربي للنقل البري.

من جانبها، قالت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية دينا الظاهر، إن الاجتماع سيناقش سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية مؤخرا، وتقرير الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

ويضم المكتب التنفيذي في عضويته كلا من: الجزائر، والبحرين، وتونس، وجيبوتي، والسعودية، وليبيا، والإمارات، ودولة فلسطين "بصفة مراقب".

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مناقشة الصيغة النهائية للمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للنظر في اعتمادها من قبل مجلس وزراء النقل العرب ودراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية، وبحث سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع انشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، لما لهذه الصناعة من عوائد اقتصادية متوقعة.

وستشهد أعمال الدورة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لفترة عامين جديدين أكتوبر 2021- أكتوبر 2023.

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