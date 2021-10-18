شؤون فلسطينية

التحرير الفلسطينية: لجنة متابعة الانتخابات تبحث آلية مشاركة الجبهة بالانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة الانتخابات لجبهة التحرير الفلسطينية وبحضور الدكتور واصل ابو يوسف الأمين العام للجبهة اجتماعا مركزيا لها يوم أمس الأحد 17/10/2021 في مقر الأمانة العامة ، حيث أكد المجتمعون على أهمية توسيع المشاركة في الانتخابات المحلية للمرحلة الأولى المزمع عقدها في الحادي عشر من كانون اول المقبل باعتبارها استحقاق وطني وديمقراطي لتجديد الهيئات المحلية وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين .

كما شدد المجتمعون على أهمية تمثيل الجبهة في معظم الهيئات والمجالس المحلية مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تمثيل الجبهة بمواقع متقدمة ضمن القوائم الإنتخابية المشتركة .

وأكد المجتمعون التزام اللجنة بترشيح ممثلي الجبهة في القوائم الانتخابية من خيرة رفاقها الوطنيين المخلصين .

واتفق المجتمعون أعضاء لجنة متابعة الانتخابات على التواصل اليومي فيما بينهم وعقد الاجتماعات المتتالية وصولا لإنجاح ممثلي الجبهة في تحقيق الهدف المنشود لخدمة الوطن والمواطن ضمن المعركة الانتخابية الديمقراطية .

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