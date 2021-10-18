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الأردن: زيادة عدد القادمين للمملكة عبر جسر الشيخ حسين إلى 1500 شخص

الأردن: زيادة عدد القادمين للمملكة عبر جسر الشيخ حسين إلى 1500 شخص
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الاثنين، إنه سيتم زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول يومياً إلى المملكة، عبر جسر الشيخ حسين "المعبر الشمالي" ليصبح 1500 شخص بدلاً من 500 شخص، وذلك عبر المنصة البرية وضمن البروتوكول الطبي المعتمد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل إجراءات السفر بشأن الراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة وذلك اعتبارا من الاثنين الموافق 18 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، وفق ما نقلت قناة (المملكة).



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