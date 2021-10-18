كتائب القسام تنشر ملفاً خاصا بصفقة وفاء الأحرار في ذكراها العاشرة

رام الله - دنيا الوطنأطلق موقع كتاب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ملفاً خاصاً بصفقة "وفاء الأحرار" في ذكراها العاشرة والتي توافق اليوم.ويتكون الملف من عدة عناوين هامة تتعلق بالصفقة، والأسرى المحررين، إضافة لتصاميم وصور وفيديوهات تشرح وتوضح عملية التبادل.وتحدث مطلع الملف عن عملية أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط وقدرة المقاومة في إخفائه على مدار سبع سنوات تقريبا، إضافة لقدرة التسليم ولحظة الإفراج عنه في مشهد وصفه اعلام الاحتلال حينها بـ "الذكي والمعقد".كما شمل الملف على أسماء 25 من عمداء الأسرى الذين تمكنت صفقة "وفاء الأحرار" من تحريرهم أمثال عميد الأسرى نائل البرغوثي، ونائب رئيس حماس في الضفة حاليا زاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي حسام بدران، ود. أيمن أبو خليل وعبد الرحمن غنيمات وأحلام التميمي وغيرهم.وأشار إلى أسماء حوالي 17 من الأسرى الذين حاولوا تنفيذ عمليات أسر سابقة لجنود الاحتلال مثل زكريا نجيب وجهاد يغمور وموسى عكاري وغيرهم ممن تحرروا في صفقة وفاء الأحرار، إضافة لعدد كبير من الأسرى أصحاب المحكوميات العالية من منفذي العمليات الاستشهادية من كافة الفصائل الفلسطينية.وتضمن الملف معلومات حول عملية "الوهم المتبدد" ووحدة الظل التي أعلن عن تأسيسها القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، إضافة لطريقة التفاوض المضنية لعملية التبادل وإنجاز صفقة الحرائر، وصولا لفرحة وفاء الأحرار.وتوافق اليوم، الثامن عشر من أكتوبر، الذكرى السنوية العاشرة لصفقة "وفاء الأحرار"، التي آلت لتحرير 1047 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، المئات منهم من ذوي الأحكام العالية.