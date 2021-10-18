عاجل

  • إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار التي انطلقت قبل قليل بسبب مناورة للجبهة الداخلية

  • إذاعة (الجيش): غادر رئيس الأركان كوخافي مراسم ذكرى رابين ويتلقى آخر التحديثات حول انطلاق صفارات الإنذار بغلاف غزة

  • صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة وجنوب عسقلان

  • صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة وجنوب عسقلان

شؤون فلسطينية

كتائب القسام تنشر ملفاً خاصا بصفقة وفاء الأحرار في ذكراها العاشرة

رام الله - دنيا الوطن
أطلق موقع كتاب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ملفاً خاصاً بصفقة "وفاء الأحرار" في ذكراها العاشرة والتي توافق اليوم.

ويتكون الملف من عدة عناوين هامة تتعلق بالصفقة، والأسرى المحررين، إضافة لتصاميم وصور وفيديوهات تشرح وتوضح عملية التبادل.

وتحدث مطلع الملف عن عملية أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط وقدرة المقاومة في إخفائه على مدار سبع سنوات تقريبا، إضافة لقدرة التسليم ولحظة الإفراج عنه في مشهد وصفه اعلام الاحتلال حينها بـ "الذكي والمعقد".

كما شمل الملف على أسماء 25 من عمداء الأسرى الذين تمكنت صفقة "وفاء الأحرار" من تحريرهم أمثال عميد الأسرى نائل البرغوثي، ونائب رئيس حماس في الضفة حاليا زاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي حسام بدران، ود. أيمن أبو خليل وعبد الرحمن غنيمات وأحلام التميمي وغيرهم.

وأشار إلى أسماء حوالي 17 من الأسرى الذين حاولوا تنفيذ عمليات أسر سابقة لجنود الاحتلال مثل زكريا نجيب وجهاد يغمور وموسى عكاري وغيرهم ممن تحرروا في صفقة وفاء الأحرار، إضافة لعدد كبير من الأسرى أصحاب المحكوميات العالية من منفذي العمليات الاستشهادية من كافة الفصائل الفلسطينية.

وتضمن الملف معلومات حول عملية "الوهم المتبدد" ووحدة الظل التي أعلن عن تأسيسها القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، إضافة لطريقة التفاوض المضنية لعملية التبادل وإنجاز صفقة الحرائر، وصولا لفرحة وفاء الأحرار.

 وتوافق اليوم، الثامن عشر من أكتوبر، الذكرى السنوية العاشرة لصفقة "وفاء الأحرار"، التي آلت لتحرير 1047 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، المئات منهم من ذوي الأحكام العالية.

أخبار ذات صلة

بسبب مناورة للجبهة الداخلية.. صفارات الإنذار تُدوي بغلاف غزة وجنوب عسقلان

بسبب مناورة للجبهة الداخلية.. صفارات الإنذار تُدوي بغلاف غزة وجنوب عسقلان

&#34;اللجنة الوطنية&#34; و&#34;نور العين&#34; توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع إنشاء برنامج تعليمي للمكفوفين

"اللجنة الوطنية" و"نور العين" توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع إنشاء برنامج تعليمي للمكفوفين

بعد إطلاق النار عليها.. الاحتلال يعتقل مواطنة في القدس

بعد إطلاق النار عليها.. الاحتلال يعتقل مواطنة في القدس

محافظة القدس تساند مزارعي بلدة عناتا في قطف ثمار الزيتون

محافظة القدس تساند مزارعي بلدة عناتا في قطف ثمار الزيتون

فلسطين: الكشف عن إحصائيات إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إحصائيات إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الرئيس عباس يصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري

الرئيس عباس يصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

الأشقر: وفاء الأحرار أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصراع وكسرت عنجهية الاحتلال

الأشقر: وفاء الأحرار أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصراع وكسرت عنجهية الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;اللجنة الوطنية&#34; و&#34;نور العين&#34; توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع إنشاء برنامج تعليمي للمكفوفين

"اللجنة الوطنية" و"نور العين" توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع إنشاء برنامج تعليمي للمكفوفين

محافظة القدس تساند مزارعي بلدة عناتا في قطف ثمار الزيتون

محافظة القدس تساند مزارعي بلدة عناتا في قطف ثمار الزيتون

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

الأشقر: وفاء الأحرار أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصراع وكسرت عنجهية الاحتلال

الأشقر: وفاء الأحرار أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصراع وكسرت عنجهية الاحتلال

(حماس): المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى والاحتلال سيرضخ

(حماس): المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى والاحتلال سيرضخ

صيدم يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

صيدم يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

الاحتلال يجرف طريقًا مُعبدًا شرق طوباس

الاحتلال يجرف طريقًا مُعبدًا شرق طوباس

النائب عدوان: صفقة وفاء الأحرار شكلت نموذجاً للحرية ووفاءً للأسرى

النائب عدوان: صفقة وفاء الأحرار شكلت نموذجاً للحرية ووفاءً للأسرى

منوعات

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على &#34;تويتر&#34;

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على "تويتر"

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر &#34;مش فارق معايا&#34;

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر "مش فارق معايا"

شاهد: نوال الزغبي &#34;عملت انفولوا لشيرين&#34;.. ما السبب؟

شاهد: نوال الزغبي "عملت انفولوا لشيرين".. ما السبب؟

حفل زفاف اسلامي يجمع ابنة بيل غيتس وشاب مصري

حفل زفاف اسلامي يجمع ابنة بيل غيتس وشاب مصري

شاهد: فنانة سورية تعلن دخولها دار المسنين بسبب إبنها.. وشقيقتها تتدخل

شاهد: فنانة سورية تعلن دخولها دار المسنين بسبب إبنها.. وشقيقتها تتدخل

شاهد: أغرب واقعة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

شاهد: أغرب واقعة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

بعد الانتقادات اللاذعة.. ميس حمدان ترد على رقصها الجريئ مع محمد رمضان

بعد الانتقادات اللاذعة.. ميس حمدان ترد على رقصها الجريئ مع محمد رمضان

بعد الإدعاء بتعرضها للضرب.. بلاغ من النائب العام لترحيل دوللي شاهين من مصر

بعد الإدعاء بتعرضها للضرب.. بلاغ من النائب العام لترحيل دوللي شاهين من مصر

شاهد: شوق الهادي تثير غضب جمهورها بوصلة رقص وملابس مثيرة

شاهد: شوق الهادي تثير غضب جمهورها بوصلة رقص وملابس مثيرة

شاهد: إطلالات الفنانين في إحتفالية افتتاح منصة الجونة السينمائية

شاهد: إطلالات الفنانين في إحتفالية افتتاح منصة الجونة السينمائية

عربي

إثيوبيا: ضربات جوية &#34;مكثفة&#34; على عاصمة تيغراي

إثيوبيا: ضربات جوية "مكثفة" على عاصمة تيغراي

الرئيس العراقي: احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية واجب وطني

الرئيس العراقي: احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية واجب وطني

الإمارات: السيطرة على حريق بمخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية

الإمارات: السيطرة على حريق بمخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية

‏الكويت: السيطرة على حريق اندلع في مصفاة &#34;ميناء الأحمدي&#34;

‏الكويت: السيطرة على حريق اندلع في مصفاة "ميناء الأحمدي"