محافظة القدس تساند مزارعي بلدة عناتا في قطف ثمار الزيتون

رام الله - دنيا الوطننظمت محافظة القدس، اليوم الإثنين، يوماً تعاونياً ضمن برنامج حملة "عونة" التي أطلقتها محافظة القدس لدعم وإسناد مزارعي المحافظة وتسليم معدّات وأدوات رمزية للمزارعين لمساعدتهم في موسم قطف الزيتون، وذلك بحضور عطوفة نائب المحافظ عبد الله صيام وبالشراكة مع مديرية الحكم المحلي ومديرية الزراعة وبلدية عناتا ومركز صبايا عناتا.نقل صيام تحيّات عطوفة المحافظ عدنان غيث المبعد قسرًا بفعل إجراءات الاحتلال بحقه إلى المزارعين في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وأكد صيام أن هذه الحملة جزء من واجب المحافظة تجاه المزارعين لتمكينهم من الصمود في أراضيهم وخاصة في هذه المناطق التي يستهدفها الاحتلال بشكل دائم، ومساندتهم للوقوف في وجه الهجمة الاحتلالية الشرسة على المزارعين الفلسطينيين والإنتاج الزراعي الفلسطيني.في بلدة عناتا "منطقة خلة عودة" وهي الأكثر استهدافًا في المنطقة من قبل قوات الاحتلال، تعاون الأطراف في قطف ثمار الزيتون، وتم تسليمهم معدّات لإسناد المزراعين في موسم قطف الزيتون، كما استمعت المحافظة لمشاكل المزارعين وما يواجهونه من تضييقات بفعل الاحتلال والاعتداءات المتكررة عليهم وعلى أشجارهم ومزروعاتهم.وتستمر حملة "عونة" حتى يوم الأربعاء 20 تشرين الأول/ أكتوبر2021، في منطقة التجمع البدوي في منطقة واد الجِمل الواقعة بين العيزرية وأبوديس.