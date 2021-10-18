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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري

الرئيس عباس يصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، قرارا بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح، برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: امين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل، وممثل عن الصندوق القومي، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وممثل عن جهاز المخابرات العامة.

وستتولى هذه اللجنة، دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة اصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

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