(طالبان) تتخذ خطوات حاسمة تجاه خلايا تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة (طالبان) الإسلامية، اليوم الاثنين، سيطرتها التامة على الخلايا النائمة لتنظيم الدولة (داعش) داخل أفغانستان.وقال عضو اللجنة الإعلامية والثقافية لطالبان، محمد جلال: "إن الحركة ألقت القبض على العديد من الخلايا النائمة لداعش، واعتقال عناصرها".كما أكد جلال اعتقال المسؤولين عن الهجمات الأخيرة في ولاية ننغرهار، مشددا أن العمليات ضد "داعش خراسان" تتم على قدم وساق.وقال قيادي ميداني من طالبان: "أحبطت مخابرات الإمارة الإسلامية (طالبان) مؤامرات عدة لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية. وقُبض على عدد من العناصر المهمة من "الخوارج".وأضاف: "تمكنا من اعتقال جميع مرتكبي الأحداث الأخيرة في ننغرهار تقريبا، واعترفوا بأفعالهم.. فتنة "الخوارج" تتجه بسرعة نحو النهاية الكاملة".ولجأ المئات من عناصر تنظيم داعش إلى ولاية ننغرهار، وأصبحت معقلا لهم، خصوصا عقب إخلاء حركة طالبان السجون بعد سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل منتصف أغسطس الماضي.وكانت ولاية ننغرهار في السابق ملاذا لتنظيم القاعدة عقب هجمات 11 سبتمبر، وقبلها نشأ فيها تنظيم القاعدة، وتحديا في جبال تورا بورا.