إحصاءات تكشف عدد حالات الانتحار في صفوف الشباب بالجيش الإسرائيلي سنويًا



ووفقًا للإحصاءات، يعتبر الانتحار سبب الوفاة الثاني لدى الفئة العمرية حتى منتصف العشرينيات التي تنخرط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء من فترة التأهيل بالتعليم الثانوي للتجنيد أو خلال الخدمة العسكرية الإلزامية وحتى في خدمة الاحتياط.



ووجدت دراسة أن العديد من حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي لم يتم تشخيصها فقط باضطراب نفسي، إذ إن معظم الجنود الذين انتحروا عانوا مدة طويلة من قلق بشأن المستقبل، وعاشوا حالة إحباط مستمر، وارتباك شديد، وشعور بعدم الانتماء للإطار العسكري.





رام الله - دنيا الوطنكشفت إحصاءات رسمية لمركز الأبحاث في الكنيست الإسرائيلي، عن معدلات الانتحار لجيل الشباب، في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأظهرت الإحصاءات أن إسرائيل تسجل 500 حالة انتحار سنويًا، منها 100 حالة تسجل في صفوف جيل الشباب من 15 إلى 24 عامًا، وفق (الجزيرة نت)