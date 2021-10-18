تركيا: وفاة مؤسس شركة "بايكار" للطائرات المسيرة



وأسس أوزدمير بيرقدار شركة "بايكار" عام 1984، وهي بدأت اعتبارا من عام 2000 بالعمل على تطوير طائرات مسيرة اكتسبت شهرة واسعة في العالم.



وجرى تصميم هذه المسيرات بمشاركة ثلاثة أنجال لمؤسس الشركة، وتزوج أحدهم، سلجوق بيرقدار، من البنت الصغرى للرئيس رجب طيب أردوغان، سمية.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام تركيا، اليوم الاثنين، عن وفاة رجل الأعمال والمهندس، أوزدمير بيرقدار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التي تصنع طائرات مسيرة تحمل اسمه (بيرقدار).وأكدت عائلة بيرقدار، أنه فارق الحياة في عمر ناهز 73 عاما، وستقام مراسم جنازته في اسطنبول غدا، بحسب وكالة "الأناضول".وأشارت شركة "بايكار" إلى أن مؤسسها كان يخضع للعلاج من مرض السرطان في مستشفى خاص في اسطنبول.