الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قرار محكمة الصلح الاسرائيلية السماح لبلدية الاحتلالا لاستمرار في أعمال الحفر والنبش في قبور المسلمين في أرض ضريح الشهداء المجاورللمقبرة اليوسفية.وقالت الهيئة في بيان صحفي وصل "لدنيا الوطن" نسخه عنه: "أن هذا القراريشكل سابقة خطيرة ويؤكد الوجه البشع للقضاء الإسرائيلي الذي أصبح شريكاً للمؤسسة الإسرائيلية في الاعتداء على حرمة الموتى من أجل إقامة حدائق عامة تقف وراءه جمعيات استيطانية" .وأكدت الهيئة أن هذا القرار يعطي الاحتلال الإسرائيلي مظلة قانونية من أجل الاستمرار في عدوانه على مدينة القدس وتهويد معالمها الدينية والتاريخية وطمس كل الآثار التاريخية والوقفية الإسلامية بما في ذلك المقابر.وقالت الهيئة إن سياسة التطهير العرقي الذي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، أصبحت تطال الموتى في قبورهم، مما يشكلا نتهاكاً خطيراً لكل القيم والمبادئ والأعراف الانسانية .وحذرت الهيئة سلطات الاحتلال من مغبة استمرارهذه الانتهاكات العدوانية وما قد ينجم عنها من عواقب وخيمة ستتحمل مسؤوليتها.وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية واستخدام كافة الوسائل الفاعلة، لردع سلطات الاحتلال والزامها بوقف هذه الانتهاكات التي تشكل جريمة ضد الانسانية .