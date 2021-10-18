الرئيس العراقي: احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية واجب وطني

وقال صالح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن البلد يمرُّ بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى، تستوجب توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات البلد وتطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة".



وأضاف صالح أن "احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في البلد هو واجب وطني"، موضحاً، أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية، وأن التعامل معها يكون في السياق القانوني والسلمي من دون التعرّض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد.





وشدد الرئيس العراقي على أن "احترام الدولة ومؤسساتها والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلد هو أمانة التضحيات التي بذلها شعبنا على مدى عقود من الاستبداد والاضطهاد والعنف، وأمانة التضحيات الجسام التي بذلتها قواتنا الأمنية البطلة".







رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، أن احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي هو واجب وطني، مشيرًا إلى أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يتم التعامل معها وفق القانون.