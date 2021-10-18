شؤون فلسطينية

(حماس): المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى والاحتلال سيرضخ

(حماس): المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى والاحتلال سيرضخ
حسن يوسف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسن يوسف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أن المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى، ولا يمكن للاحتلال أن يراهن على أن تمل أو تتراجع.

وقال يوسف في الذكرى العاشرة لصفقة وفاء الأحرار: "إن المقاومة لن تقبل بالفتات من جانب الاحتلال في أي صفقة جديدة، وأنها ثابتة على موقفها، ومصرة على تحقيق شروطها".

وأضاف: "أن الاحتلال سيرضخ لشروط المقاومة التي تمثل عهدًا قطعته على نفسها بتحرير الأسرى، وبالذات القيادات الوازنة في داخل السجون، إضافة إلى أبطال نفق الحرية، وغيرهم من أصحاب المؤبدات".

ونوه يوسف إلى أن الأسرى يتوقون أكثر من أي وقت مضى للحرية، خاصة في ظل هجمة مصلحة السجون عليهم وحكومة الاحتلال بشكل عام، وما يواجهونه من معاناة كبيرة جدًا، ومحاولة الاحتلال سحب مزيد من الإنجازات التي حققوها طوال سنوات.

وأكد القيادي في حماس على أنه من حق أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم الإفراج الفوري عنهم، داعيًا الوسطاء إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بمتابعة هذا الملف، وذلك قبل البدء بالحديث عن أي صفقة تبادل أخرى.

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